«Ça ne serait pas humain de faire ça» - Phillip Danault

La période d’isolation imposée par la LNH aux joueurs et au personnel de ses 31 équipes devait venir à échéance jeudi. Si tel est le cas, Gary Bettman annoncera les différentes phases de déconfinement qui pourrait mener à une reprise des activités. Déjà, certains scénarios à l’étude sont loin de faire l’unanimité.

C’est le cas de celui voulant que quatre villes de la LNH accueillent les 31 équipes du circuit pour y terminer la saison et jouer les séries éliminatoires à huis clos. Un scénario qui exigerait que les joueurs soient confinés dans un hôtel pendant plusieurs semaines.

«À mon avis, ça ne fait aucun sens de quitter ma femme et mon enfant pendant deux mois», a soutenu l’attaquant du Canadien, rendu disponible par voie de téléconférence.

«Ça me semble encore plus irréaliste pour ceux qui se rendraient loin en séries éliminatoires. On parlerait de trois à quatre mois pour ceux qui atteindraient la finale de la coupe Stanley, a ajouté le papa d’un garçon de 14 mois. Ça ne serait pas humain de faire ça.»

Avant de pouvoir aller ce l’avant avec ce plan, les propriétaires devront obtenir l’aval de l’Association des joueurs. Danault est persuadé que le vote des joueurs ne serait pas favorable à cette proposition.

Évidemment, on peut se demander si ceux ayant une chance de gagner la coupe Stanley cette saison seraient du même avis. À ce propos, bien qu’il souhaiterait une reprise des activités seulement pour la saison 2020-2021, le Victoriavillois laisse une porte ouverte.

«La dizaine de matchs qui restent à jouer pour les équipes qui ne sont pas en séries ne sont pas très motivants, a-t-il indiqué. Par contre, je comprends que certains directeurs généraux ont fait des transactions et ont sacrifié des choix de premier tour. Si des matchs doivent être joués, qu’on joue seulement ceux des séries éliminatoires.»

