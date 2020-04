CHSLD de la Colline dans le secteur de Chicoutimi-Nord : "ça commence à se contrôler»

Les autorités sanitaires régionales de Saguenay croient être en mesure de venir à bout de l’éclosion de COVID-19 au CHSLD de la Colline dans le secteur de Chicoutimi-Nord.

Le directeur de la Santé publique au Saguenay a tenu des propos rassurants mardi. « Ça commence à se contrôler. Le contrôle, on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir, a déclaré le Dr Donald Aubin. Des résidents [déclarés positifs], il n'y en a presque plus. Dans les six derniers jours, on a rien eu. Le personnel, c'est de plus en plus contrôlé. La propagation est moindre. »

Lundi, un total de 104 cas était confirmé au CHSLD de la Colline. Il y avait 48 résidents dont 16 sont décédés et 56 employés.

Le docteur Aubin admet aussi que le virus a forcé les équipes à raffiner les mesures de sécurité. « On a confiance de le restreindre. Ça nous a permis d'en tirer des leçons. Il faut profiter de cette occasion pour apprendre, mais c’est malheureux. C'est un nouveau virus. Il a fallu apprendre à travailler avec. La propagation est très élevée. Il faut vraiment le respecter. On a développé des mesures fines. Celles avec l'influenza et la gastroentérite fonctionnent, mais ça prend des mesures plus raffinées pour la COVID. »

Le directeur régional de la Santé publique approuve le retour de certaines activités dans les écoles, les CPE et dans les commerces. Mais il invite la population à la prudence. « Les gens ont développé une crainte avec raison. Il va falloir y aller de façon très dosée dans les prochaines semaines pour s'assurer qu'il y ait une accélération de la propagation. Chaque fois qu'on reprend une activité, il faut y aller de manière dosée, coordonnée. »

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, environ un cas sur cinq est dans la communauté, si on exclut les éclosions comme celle au CHSLD de la Colline et à la congrégation des Sœurs Antoniennes-de-Marie. Le docteur Aubin croit donc que la courbe a véritablement été contrôlée et aplatie dans la région. Il en donne le mérite aux citoyens qui continuent de respecter les consignes.