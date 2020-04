Chute massive des ventes de Nissan: la vérité derrière les chiffres

Au cours du premier trimestre de 2020, Nissan a vu ses chiffres de vente fondre de plus de 36% comparativement à la même période l’an dernier.

Pour discuter de la chute et du plan de relance du manufacturier, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Steve Milette, président de Nissan Canada, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

M. Milette explique facilement la baisse des ventes du constructeur à la tête duquel il se trouve. «Chez Nissan, ce qu’on a fait en 2019 — et ça a continué dans le premier trimestre de 2020 —, c’est qu'on a, à très grande échelle, délaissé les locations à court terme», analyse-t-il.

Plus tard, durant l’entrevue, M. Milette précise le but derrière la stratégie de Nissan: «Pour avoir une qualité des ventes qui va soutenir les valeurs résiduelles à court et à long terme, pour nous, c’était la bonne décision à prendre. Donc, meilleure valeur résiduelle pour nos clients, et meilleure valeur résiduelle pour nous lorsqu’on fait de la location.»

Il est aussi question des nouveaux produits qui sont sur le point de débarquer comme la Versa.

Au cours de cette émission, Antoine et Germain ont aussi discuté de la reprise de certains services à la SAAQ, de la nouvelle Audi A3 2021, du prototype de Ford Mustang électrique de 1400 chevaux, du nouveau Triton Model H et de la position du Salon de l’auto de Montréal face à la crise de la COVID-19.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur le Mazda CX-30 et le Chevrolet Silverado récemment essayés.

Pour conclure l’émission, Antoine a raconté à Germain et aux auditeurs sa première mésaventure au volant de sa nouvelle voiture ancienne.

