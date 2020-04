«COVID-19 : le combat» : une émission spéciale sur le milieu de la santé

On parle sans cesse de la lutte acharnée que mène le personnel du monde de la santé contre la COVID-19. LCN mettra des images sur les efforts gigantesques qui sont fournis quotidiennement dans les hôpitaux avec l’émission spéciale «COVID-19 : le combat», qui sera diffusée ce mercredi, 29 avril, à 20 h.

Pour l’une des premières fois au pays, on assistera au labeur colossal demandé aux travailleurs de première ligne qui combattent la pandémie dans le réseau de la santé. Pour ce faire, on se rendra au CHUM, le plus grand centre hospitalier au Québec, qui figure parmi les cinq hôpitaux montréalais identifiés pour accueillir les personnes infectées par le virus.

Sur fond d’images de l’intérieur de l’unité des soins intensifs, le journaliste Félix Séguin s’entretiendra notamment avec des médecins et des infirmières qui témoigneront de leurs conditions de travail et de l’isolement vécu par les patients. On démontrera aussi la précision chirurgicale nécessaire dans les gestes quotidiens de chaque acteur du réseau de la santé; même s’il ne s’agit, par exemple, que de déplacer une personne infectée, la moindre erreur peut engendrer une explosion de cas positifs, non seulement à l’intérieur du centre, mais aussi dans la population externe.

«COVID-19 : le combat», mercredi, 29 avril, à 20 h, sur LCN. La chaîne est toujours offerte en débrouillage présentement.