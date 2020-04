Des masques aux couleurs du Canadien

Les partisans du Canadien de Montréal déçus de ne pas voir à l’œuvre leur équipe préférée pourront se consoler quelque peu, car la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé mardi la mise en vente de masques de protection aux couleurs de ses 31 formations.

L'initiative, aux couleurs des 31 équipes de la #LNH, permettra de venir en aide aux banques alimentaires au Canada et aux États-Unis 🙌https://t.co/o9jXpp5Vk9 — LNH (@LNH_FR) April 28, 2020

Le produit qui sera offert en ligne servira à protéger l’utilisateur en lien avec les recommandations des organisations responsables de la santé publique au Canada et aux États-Unis. Le tout vise évidemment à réduire la propagation du coronavirus et à soutenir Banques alimentaires Canada et Feeding America, puisqu’une partie de l’argent obtenu par le biais des ventes leur sera remis.

«La santé, le mieux-être et la sécurité de nos partisans ainsi que de toutes les communautés dans le monde représentent notre priorité numéro 1, a déclaré la vice-présidente exécutive responsable des affaires législatives, de l’impact social et des initiatives de croissance de la LNH, Kim Davis, dans un communiqué. Nous nous sommes engagés à soutenir l’effort demandé par la Santé publique pour couvrir le visage. Et il y aura un avantage important en aidant les banques alimentaires qui permettent de nourrir les gens durant cette époque particulière.»

Sur la glace, les activités de la LNH sont interrompues depuis le 12 mars.