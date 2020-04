En confinement avec 11 enfants

Alors qu’on annonce la réouverture des écoles, Canal Vie présente deux séries documentaires qui montrent le quotidien de familles de 8 à 11 enfants au temps de la COVID-19. Divulgâcheur : c’est du sport !

Décrivant le quotidien de trois maisonnées de grande taille, Nombreux et heureux en confinement comprend six épisodes d’une demi-heure. Le premier, qui sera diffusé mardi, est articulé autour des mesures prises par chaque famille pour éviter d’attraper la COVID-19.

Après l’avoir visionné, on aboutit au constat suivant : les Lacroix-Baker suivent le protocole le plus strict, particulièrement quand maman Pascale revient du supermarché. Avant de franchir le cadre de porte et d’emprunter le chemin du réfrigérateur, chaque article (incluant les 12 sacs de lait de 4 litres) est désinfecté au pouche-pouche dehors. L’opération est réglée au quart de tour. La mère de 11 enfants met ensuite sa tuque et son manteau au lavage.

Pourquoi un cérémonial aussi élaboré ? Parce que Pascale Baker souhaite protéger sa marmaille. Et plus tard devant l’objectif, elle raconte qu’elle a déjà perdu un enfant et qu’elle craint que l’histoire se répète (en 2016, Émile, 20 mois, est décédé du syndrome de mort subite du nourrisson).

Les deux autres familles prennent également les règles sanitaires au sérieux. Chez les Rochefort, on tente d’éloigner le coronavirus en dotant les téléphones des enfants d’un minuteur qui sonne toutes les heures pour leur rappeler d’aller se laver les mains. Quant aux Dupuis, ils songent à faire l’épicerie en portant une pancarte où est écrit « Soyez indulgents, nous avons neuf enfants » pour éviter les regards désapprobateurs quand ils remplissent leur panier à ras bord.

Photo courtoisie, Canal Vie

Dans l’urgence

Succédant à Heureux et nombreux et Heureux et nombreux en vacances, Heureux et nombreux en confinement a été concocté en respectant les normes de distanciation sociale, nous explique le producteur Loïc Guyot d’Anémone Films.

La série a également été réalisée dans l’urgence. Vingt-quatre heures après avoir reçu le feu vert du diffuseur, la boîte montréalaise envoyait aux familles l’équipement de tournage, qui renfermait une caméra mobile et deux caméras fixes. Au terme d’une mise en quarantaine de 72 heures de décontamination du colis et d’une séance de formation et d’installation à distance via Zoom, les premières images pouvaient être captées.

« Les tournages ont duré cinq jours, commente Loïc Guyot. Tout le monde était dévoué. Ça travaillait fort. Jour et nuit. Mais ça s’est fait dans la bonne humeur. »

Photo courtoisie, Canal Vie

L’école à la maison

Chaque épisode d’Heureux et nombreux en confinement est doté d’un thème. Au quatrième, nous verrons comment chaque clan s’occupe de l’éducation des jeunes pendant la pause scolaire. « Ce n’est pas facile, enseigner à cinq ou six niveaux en même temps, résume Loïc Guyot. Les grands aident les petits. Tout le monde contribue. »

La famille Groulx en confinement : Ça va bien aller ! abordera aussi l’école à la maison. On verra également comment Tara et Pascal tentent de trouver un équilibre au sein d’une routine brisée.

► La famille Groulx en confinement : ça va bien aller ! à Canal Vie lundi à 20 h.

► Nombreux et heureux en confinement à Canal Vie du mardi 5 mai au jeudi 7 mai à 20 h et 20 h 30.