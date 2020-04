Encore des retombées du rapport Mueller

Je rassure tout de suite ceux et celles qui n’en pouvaient de cette saga. Ce qui se déroule devant un tribunal du District of Columbia aujourd’hui ne relance pas tout le débat sur l’ingérence de la Russie dans la dernière élection et les liens avec l’administration Trump.

Si vous revenez régulièrement lire ce blogue, vous connaissez déjà mon intérêt pour le fonctionnement des institutions et les limites imposées à chacune des branches de pouvoir par la constitution américaine. Comme l’administration Trump défie régulièrement cet équilibre souhaité par les Pères fondateurs, je me permets d’attirer votre attention sur ce qui se déroule aujourd’hui.

Peu importe que vous soyez un dans le clan des partisans ou des opposants de Donald Trump, les retombées du jugement qui sera rendu auront un impact à court, moyen et long terme. On définit ainsi un peu mieux l’étendue des pouvoirs du président et du congrès pour les successeurs de l’actuel président.

Vous vous souvenez peut-être, ne serait-ce que vaguement, du nom de Don McGahn. L’ancien conseiller juridique du président Trump avait refusé de témoigner devant la chambre des représentants malgré une assignation à comparaître. Comme son nom apparaît plus de 150 fois dans le rapport Mueller, deux des commissions de la chambre considéraient que son témoignage était particulièrement important.

Pendant le procès lié à la procédure de destitution devant la chambre, l’administration Trump avait souvent refusé de collaborer avec les représentants. Les avocats du président et de la Maison-Blanche affirmaient que McGahn, tout comme le président, jouissait d’une immunité absolue. Nous touchons ici au cœur du débat.

Une cour fédérale a déjà tranché en faveur de l’argument de la Maison-Blanche. Les retombées sont majeures puisqu’on limite ainsi l’étendue des possibilités du pouvoir législatif d’enquêter sur le pouvoir exécutif. En justifiant sa décision, la cour fédérale avançait que ce type de différends entre les branches de pouvoir devaient être résolus par la négociation et non par un tribunal. On semblait craindre une judiciarisation à outrance du débat politique.

Non seulement le procès d’aujourd’hui aura des incidences sur le débat autour de l’immunité entourant les conseillers du président, mais il pourrait bien entraîner d’autres effets si on confirme que les tribunaux doivent limiter leurs interventions au profit de solutions politiques.

Dans le contexte actuel de polarisation, la paralysie des institutions pourrait devenir plus fréquente et l’autorité du législatif serait sérieusement compromise. Si, avec raison, la gestion de la pandémie occupe presque toute la place dans la couverture médiatique, d’autres dossiers méritent notre attention et je serai particulièrement attentif à celui-ci.