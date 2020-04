Impact majeur pour l’industrie touristique

Le report de la relance de l’industrie touristique entraînera des conséquences majeures pour des villes et des villages comme Shawinigan et Tadoussac qui en dépendent.

Mardi, en point de presse, le premier ministre François Legault ne s’est pas montré rassurant par rapport à la relance de cette industrie en déclarant qu’il n’entrevoyait pas de réouverture dans un avenir prévisible.

« Grosses pertes financières »

La Cité de l’énergie, à Shawinigan, a annulé le spectacle avec le Cirque Éloize. On ne sait pas encore si la tour d’observation pourra accueillir les touristes cet été. Bon an mal an, environ 100 000 visiteurs fréquentent le site. Au plus fort de l’achalandage, près de 180 personnes y travaillent.

« C’est sûr qu’on est déçu. Il a fallu rembourser les gens qui avaient acheté des billets pour le spectacle. Les revenus vont être de zéro dollar cette année. C’est des grosses pertes financières », affirme Michel Trudel, directeur des opérations pour La Cité de l’énergie.

« À Shawinigan, on est le seul attrait touristique qui attire des clients de l’extérieur. Si on n’est pas là, les hôtels ne fonctionneront pas fort », dit-il.

Chez Croisières AML, l’observation des baleines attire près de 300 000 excursionnistes par année.

« Les mesures de distanciation physique sur notre plus gros bateau représentent une réduction des passagers de 50 % sur la capacité totale. Ce n’est pas une opération qui serait rentable. En même temps, ça serait dramatique pour les régions de se priver d’un produit d’appel comme celui-là parce qu’il y a des centaines d’entreprises qui dépendent de cette activité », a soutenu Lucie Charland, directrice générale adjointe.

Patience

Le Village Vacances Valcartier, avec ses parcs aquatiques, élabore des scénarios depuis des semaines en vue d’une reprise des activités, même partielle.

« Notre souhait, c’est d’offrir des vacances aux gens. Je pensais qu’on aurait un peu d’ouverture cette semaine pour reprendre certaines activités, mais ça semble être remis à plus tard. On se prépare à toutes les éventualités », a affirmé Sandra Nadeau, directrice des ventes.

Sophie Racine, directrice générale de l’Hôtel Quintessence, un établissement cinq étoiles situé à Mont-Tremblant, ne désespère pas.

« Il va falloir être patient. Il faut s’assurer que, lorsqu’on va rouvrir, on pourra poursuivre les opérations à long terme. J’essaie de rester positive en espérant avoir un son de cloche différent de M. Legault d’ici peu », a-t-elle ajouté.

L’hôtel-boutique est fermé depuis le 16 mars.