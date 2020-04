La GRC a identifié 435 témoins après la tuerie en Nouvelle-Écosse

DARTMOUTH, N.-É. – Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse font face à une enquête de longue haleine rarement vue au pays.

Mardi, le superintendant de la GRC Darren Campbell a révélé que son équipe a identifié par moins de 435 témoins pouvant amener des éléments d'information sur le tireur, Gabriel Wortman, qui a fait 22 victimes lors de sa cavale meurtrière qui s'est échelonnée sur environ 13 heures.

Environ la moitié de ces témoins ont été rencontrés jusqu'ici, a précisé le superintendant Campbell. De plus, de nombreuses vidéos de surveillance ont été obtenues et visionnées par la GRC, ce qui a permis de reconstituer les déplacements du suspect.

Par ailleurs, le véhicule maquillé en autopatrouille utilisé par le suspect – qui possédait plus d'une fausse autopatrouille – aurait été acquis par ce dernier lors d'un encan tenu au cours de l'automne 2018. La police enquête toujours pour tenter de déterminer comment le tueur a pu se procurer les collants aux couleurs de la GRC qui ornaient la voiture.

«Cinq scènes font toujours l'objet d'une enquête à Portapique et sur le chemin Hunter. Les autres ont été rendues à leur propriétaire», a précisé le superintendant Campbell. Pas moins de 16 scènes de crime sont ou ont été analysées par les enquêteurs.

Peu de temps à Portapique

Par ailleurs, la GRC a offert de nouveaux détails sur la chronologie de la tuerie, révélant notamment que Wortman a rapidement quitté Portapique après avoir commis ses premiers crimes. En effet, des images de vidéosurveillance montrent que le denturologiste s'est rendu à un bâtiment industriel de Debert à 23 h 10, et qu'il n'est reparti que vers 5 h 45.

De là, le tueur s'est rendu à Wentworth, où il a notamment abattu deux hommes et une femme vers 6 h 30. «Nous croyons qu'il est entré dans la résidence, qu'il a abattu les victimes et qu'il est demeuré sur place pendant un certain temps», a détaillé la GRC.

Le tueur s'est aussi rendu à une autre résidence de Wentworth où il a cogné à la porte, mais sans insister et sans rentrer à l'intérieur de la demeure.