La santé publique met en garde contre la stratégie d'immunisation collective

La santé publique du Québec a mis en garde contre la tentation de miser sur le retour en classe des enfants pour développer une forme d'immunisation collective de la population, alors même que le gouvernement Legault a annoncé la réouverture des écoles pour le 11 mai après avoir évoqué ce concept la semaine dernière.

Une analyse publiée sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), lundi, conclut qu'une «stratégie où on laisserait les jeunes s’infecter risque d’entraîner une forte augmentation de la maladie chez les adultes et de besoins en services hospitaliers et en soins intensifs sans atteindre la cible d’immunité de groupe recherchée.»

Dans son document, l'INSPQ a noté que les jeunes de moins de 20 ans représentent moins de 20 % de la population québécoise. Or, pour atteindre un niveau d'immunité collective, il faudrait que plus des deux tiers de la population contractent le coronavirus.

«Même s'ils devenaient tous infectés grâce à un retour à l’école, le Québec serait loin d’avoir suffisamment d’individus immuns pour profiter d’une immunité de groupe», a noté l'institut, en s'inquiétant que les enfants risqueraient fort probablement de transmettre le virus à plusieurs adultes.

«Même si les cas de COVID-19 âgés de moins de 70 ans ont un risque de décès moindre que ceux qui sont plus âgés, une proportion non négligeable développe une infection sévère nécessitant une admission aux soins intensifs et parfois en décèdent», a rappelé l'organisation en notant que les moins de 70 ans représentent 35 % des hospitalisations. Cette accélération de la pandémie pourrait ainsi entraîner un dépassement de la capacité d'accueil des hôpitaux.

Jeudi dernier, le premier ministre François Legault et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, avaient fait le plaidoyer de l'immunité collective, une position qui avait été critiquée par Ottawa, où la Dre Theresa Tam avait assuré qu'il n'y a «aucune preuve» que l'immunité collective peut fonctionner.

Depuis, M. Legault a semblé revoir sa position. Lundi, il n'a pas évoqué le concept d'immunité collective pour justifier la réouverture des écoles primaires à la mi-mai, mais s'est plutôt justifié en évoquant le bien-être des enfants.

L'INSPQ a d'ailleurs donné raison à la santé publique du Canada. «Il est important de rappeler qu’on ne connaît pour le moment ni le niveau de protection conféré par les anticorps produits par l’infection ni la durée de l’immunité générée par l’infection, deux facteurs qui ont des impacts directs sur l’atteinte d’une immunité de groupe», peut-on lire dans le document de l'INSPQ.

