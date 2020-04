Laurentides: la fermeture de la liste d’attente en santé mentale inquiète

Les travailleurs sociaux affiliés au CIUSS des Laurentides ont eu pour directive de fermer la liste d’attente en santé mentale dans la région, une mesure inquiétant certains d’entre eux qui craignent une hausse du nombre de suicides.

Selon cette directive, seuls les cas de personnes contaminées par la COVID-19 ou de très grande détresse sont traités.

Deux travailleurs sociaux, qui craignent les représailles et qu’on ne peut identifier, jugent que les demandes du CIUSS vont même à l’encontre de leur Code de déontologie.

Faisant part de leurs inquiétudes à TVA Nouvelles, ils ont expliqué avoir reçu une note écrite le 6 avril leur disant qu’il fallait rappeler tous les gens en attente sur la liste pour leur dire que leur cas ne pouvait pas être pris en charge.

Avant la pandémie, les personnes dans le besoin avaient droit à six à huit rencontres. Elles ont été réduites à trois au maximum en période de pandémie.

Cette crise, disent les experts, risque de créer beaucoup de détresse psychologique.

«Beaucoup de nos intervenants sociaux nous mentionnent que le nombre de cas à gérer dans les psychosociaux généraux en dépendance et en santé mentale vont augmenter en flèche à la fin de la pandémie», a détaillé Marie-Ève Meilleur, de l’Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l’APTS).

«Assurément que le nombre de suicides pourrait être catastrophique. Dans le contexte où l’on est, on n’a pas besoin de boule de cristal pour prévoir quelque chose comme cela», a-t-elle ajouté.

Vous avez besoin d'aide? Contactez le Centre de prévention du suicide de Québec: 1-866-APPELLE