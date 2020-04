Les enfants-cobayes sont ceux que l’on garderait confinés

L’annonce d’un retour à l’école dans le cadre d’un déconfinement progressif a provoqué une grande inquiétude chez plusieurs parents qui craignent de voir leurs enfants devenir les cobayes de la COVID-19 au Québec.

Mais pour le Dr Jean-François Chicoine, pédiatre renommé au CHU Sainte-Justine, le véritable danger serait de laisser les enfants en confinement plus de deux mois, a-t-il expliqué en entrevue avec Mario Dumont mardi matin.

«Un enfant qu’on encabanerait pour les prochaines années dans son sous-sol, à qui on ne permettrait pas de voir ses amis, de développer son langage, d’avoir des jeux avec d’autres enfants, d’avoir des exercices de deux - trois heures en dehors de son giron familial, de poursuivre sa vie en virtuel, ça, ce serait un enfant cobaye», déclare-t-il d’entrée de jeu.

Pour lui, l’apparition de ce virus inquiétant, dont les chercheurs connaissent peu de choses et pour lequel un vaccin est grandement espéré, plonge le monde dans un grand laboratoire.

«Actuellement, le monde entier est un cobaye. Avec énormément de sécurité, on espère pouvoir rouvrir le monde à partir des enfants», souligne-t-il.

Plusieurs experts, chercheurs et médecins l’ont observé : les enfants sont très peu touchés et transportent peu le virus. Ils ne semblent pas l’attraper.

«On n’est pas inquiet pour la santé des enfants. [...] Ils en sont très peu malades, ils font très peu de complications. La grippe, l’influenza et même la bronchiolite créent plus d’hospitalisations ou de soucis aux parents comme à leur médecin que le coronavirus. C’est certainement le groupe le plus intéressant», détaille-t-il.

Il assure que les enfants sont le groupe avec lequel il faut commencer le déconfinement.

Ce sont plutôt les 20 - 40 ans qui sont asymptomatiques qui semblent propager la maladie à coronavirus.

«Il ne faut pas voir les enfants comme des victimes, il faut voir des enfants comme des volontaires qui veulent participer à la conjoncture effrayante dans laquelle on se trouve», assure le pédiatre.

Il se dit inquiet pour tous les enfants confinés, et encore plus inquiet pour les enfants issus de milieux défavorisés.

***Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***