L'été du vélo : le coronavirus va doper la pratique du cyclisme

Si comme moi vous commettez souvent le péché de lire les commentaires en bas des articles, vous savez que la nouvelle que BIXI allait entamer sa saison comme prévu le 15 avril dernier a suscité un tollé.

«Voyons donc ! Les poignées seront des nids de virus, ouache !»

Mais cette colère instinctive est morte des suites de la question suivante : juges-tu plus hygiénique de circuler à BIXI au grand air ou de t’entasser dans un autobus ?

Hier matin, j’ai vu un autobus passer sur la rue Sainte-Catherine et, comme d’habitude depuis le confinement, j’ai compté le nombre de passagers : cinq. « C’est beaucoup ! », me suis-je dit. Sur cette ligne à cette heure, le chauffeur est souvent fin seul.

En revanche, les joggeurs circulent désormais partout — les cyclistes aussi. En fait, je prédis que cet été sera celui où le vélo, comme moyen de transport, se normalisera auprès de plusieurs citadins, notamment afin d’éviter la promiscuité du métrobus. Et quand on commence à utiliser le vélo ou la course à pied pour se rendre au travail, on découvre assez vite que c’est un luxe, une vraie bénédiction, et l’idée d’arrêter crève le cœur. La crise du coronavirus pourrait ainsi revigorer une partie de la population.

Pauvre STM...

Qui l’eût cru ? Ce n’est pas au détriment de l’automobile, mais pour faire défection des wagons et des habitacles de la pauvre STM que la pratique du vélo risque de croître cet été. Et ce n’est pas tant pour se remettre en forme que par peur d’un virus que certains pédaleront.

Près de chez moi, la boutique Vélo Espresso est l’une des plus fréquentées (un client à la fois). Samedi dernier, j’ai dû faire la file un bon vingt minutes avant d’y entrer. Pour elle, la crise ne sera pas mauvaise pour les affaires, surtout si au moment du «déconfinement » plusieurs Montréalais choisissent de se procurer une bicyclette flambant neuve pour leurs trajets en ville.

Au diable, le partage !

Jusqu’à quel point le dédain en poussera-t-il plusieurs à opter pour un vélo privé ? Ceux qui craindront l’autobus et le métro voudront probablement un vélo à leur usage exclusif .

Le coronavirus a déjà engendré une renaissance du jogging et risque de susciter une manie du vélo cet été, mais il va cependant aussi justifier une nouvelle vogue d’achat de voitures privées. On roulera de préférence en solo. Ou avec sa famille. Sans covoiturer. On évitera de louer une voiture avec Communauto ou Turo, voire de prendre le taxi. Par la faute de la COVID-19, la fameuse « économie du partage » (à commencer par le géant aux pieds d’argile Uber) risque fort de se retrouver aux soins intensifs.