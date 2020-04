Malgré la COVID-19: les vélos JUMP de retour bientôt

MONTRÉAL | Les Montréalais qui comptaient utiliser cette année les vélos électriques JUMP devront patienter encore un peu, mais les bicyclettes rouges finiront par faire leur apparition dans les rues de la métropole, malgré la COVID-19.

Près de 1000 vélos JUMP seront mis en service au cours des prochaines semaines.

«Nous n'avons pas de date précise en tête, mais nous espérons être opérationnels dans un avenir proche pour autant que cela ne présente aucun danger», explique l'entreprise californienne, qui a enregistré 146 000 déplacements à Montréal en 2019.

Tarification inchangée

JUMP prévoit garder la même tarification qu'en 2019 pour l'utilisation de ses vélos, soit 0,30 $ la minute. Un déplacement d’une trentaine de minutes coûterait ainsi 9$.

Cette somme est beaucoup plus élevée que le 1$ d’extra que BIXI Montréal ajoute à sa tarification régulière de 2,99 $ pour enfourcher l'un des 160 vélos électriques durant 30 minutes. D’ailleurs, l’entreprise devrait en ajouter 1000 à sa flotte au cours de l'été.

Lors de son bilan 2019, BIXI mentionnait que le nombre d’utilisations quotidiennes moyennes de chacun des BIXI électriques avait rapidement dépassé celles des vélos «classiques».

Les BIXI ont été installés dans les rues de Montréal le 15 avril.

Mesures sanitaires

Tout comme BIXI, JUMP dit prendre au sérieux la sécurité et le bien-être de ses utilisateurs et travailler en étroite collaboration avec la Ville de Montréal en vue du lancement de sa saison.

La compagnie demandera à ses usagers de «notamment se laver et se désinfecter soigneusement les mains avant et après l'utilisation, d'essuyer leur vélo avec une lingette nettoyante et de porter des gants s'ils en ont», explique l'entreprise dans un échange de courriel avec le «24 Heures».