Pourra-t-on encore payer comptant? Oui, dit le Conseil canadien du commerce de détail

L’argent comptant continuera d’être accepté dans les commerces, mais les consommateurs seront encouragés à privilégier les paiements électroniques.

C’est l’avis partagé mardi par le président du Conseil canadien du commerce de détail, Marc Fortin, en entrevue à TVA Nouvelles.

Certains commerçants ont pourtant refusé les paiements comptants durant les dernières semaines. Or, plusieurs personnes, particulièrement les ainés, aiment payer comptant ou n’ont pas de carte de débit ou de crédit. Il y a aussi les moins nantis qui quêtent et qui n’ont pas de moyen de paiement électronique à leur portée.

«Dans les magasins essentiels, on ne pouvait pas vous dire de ne pas amener de comptant. Si vous avez besoin de vous nourrir et d’acheter des médicaments, les commerçants doivent vous laisser la possibilité de payer avec du comptant», a soutenu Marc Fortin.

D’ailleurs, la Banque du Canada a demandé à la mi-avril aux détaillants de continuer à accepter l’argent comptant.

Avec la réouverture progressive des commerces de la province, M. Fortin soutient «qu’on va continuer à accepter le comptant pour la majorité des commerces, mais on va vraiment encourager les consommateurs à prendre leurs cartes de crédit, de débit ou le "tap", de juste taper avec sa carte».

Il faut dire que les billets de banque sont énormément manipulés et porteurs de nombreux microbes, ainsi que de résidus. Le Conseil canadien du commerce au détail recommande à tous ceux qui auront à faire des transactions à la caisse avec les clients de retour dans les commerces de porter des gants et de se laver les mains chaque heure. «Les employés devront suivre les protocoles en place», a fait savoir Marc Fortin.

Puisque le paiement par carte a largement été utilisé afin d’éviter l’échange de billets depuis l’apparition du coronavirus, les commerçants ont vu leurs coûts d’exploitation exploser.

«En augmentant la valeur du "tap" [où l’on n’a pas à toucher le terminal de paiement] à 200, 250 $, Visa et MasterCard nous chargent beaucoup plus cher en pourcentage. Ils ont vraiment augmenté leur profitabilité et nos coûts ont explosé, mais c’est important pour la sécurité des gens», a ajouté Marc Fortin.