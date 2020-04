Quoi regarder à la télévision mercredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 29 avril.

«Maria Chapdelaine»

En attendant de découvrir la relecture du classique «Maria Chapdelaine» concoctée par le réalisateur Sébastien Pilote, on peut redécouvrir celle du défunt Gilles Carle, qui date de 1983, où une jeune Carole Laure incarnait le rôle-titre, celui de la convoitée Maria. Amulette Garneau était sa mère, Laura, alors que Nick Mancuso (François Paradis), Pierre Curzi (Eutrope Gagnon) et Donald Lautrec (Lorenzo Surprenant) personnifiaient ses soupirants.

Mercredi, 6 h 01, Cinépop.

«Les Boys IV»

Le quatrième volet de la franchise des «Boys» nous emmène en retraite fermée dans une pourvoirie avec nos joueurs de hockey préférés, à l’initiative de Stan (Rémy Girard), qui veut resserrer l’esprit d’équipe au sein de ses troupes en vue d’un match important, contre les Légendes de la Ligue nationale de hockey. Comment Méo (Pierre Lebeau), Marcel (Luc Guérin) et les autres s’en sortiront-ils?

Mercredi, 14 h 30, TVA Sports.

«Dans le feu de l’action»

Suivez les marins-pompiers de Marseille au cours de leurs interventions souvent périlleuses dans cette série documentaire, d’abord diffusée au printemps 2019. Dans ce premier épisode, un incendie éclate derrière l’Aix-Marseille Université, un foyer qui menace le parc naturel des Calanques, un des plus beaux joyaux du patrimoine français.

Mercredi, 16 h, MOI ET CIE.

«Si on s’aimait»

Fanny se sent mise à l’écart par Anyck, qui doit gérer une situation familiale. Jennifer craque en abordant le sujet de la mort de Paul lors d’un souper avec ses amies. C’est l’anniversaire de Marie-Ève, et Jonathan ne manque pas l’occasion de le souligner à l’auberge.

Mercredi, 19 h 30, TVA.

«L’épicerie»

La journaliste Johane Despins s’intéresse aux difficultés d’approvisionnement en aliments abordables et nutritifs sur la Côte-Nord, surnommées «déserts alimentaires», et aux initiatives locales et communautaires permettant aux résidents de varier leur alimentation, à un prix toutefois plus élevé que dans les grands centres. Rediffusion.

Mercredi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Partir autrement – Maroc, les villes impériales»

Parce que les souvenirs de voyage n’ont pas d’âge, on revivra avec plaisir le périple de Bruno Blanchet au Maroc, concrétisé dans la troisième saison de «Partir autrement» (2010). Parcourez avec lui les villes impériales de Fès, Meknès et Moulay Idriss, situées dans le nord du pays. L’animateur loge chez l’habitant et va à la rencontre des gens pour découvrir leurs réalités quotidiennes ainsi que leurs valeurs et ce, sans laisser d’empreintes néfastes pour l’environnement.

Mercredi, 19 h 30, TV5.

«COVID-19: le combat»

Pour l’une des premières fois au pays, voyez de près la réalité du personnel du domaine de la santé pendant la crise de la COVID-19 dans cette émission spéciale. Le journaliste Félix Séguin s’entretient avec des travailleurs au front dans cette lutte sans précédent face à un ennemi invisible, sur fond d’images provenant du cœur du combat, à l’intérieur de l’unité des soins intensifs du CHUM, le plus grand centre hospitalier au Québec (et l’un des cinq hôpitaux montréalais identifiés pour accueillir les personnes infectées par cette maladie respiratoire sévère).