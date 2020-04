Trois transactions qui ont marqué le règne de Pierre Lacroix

Pierre Lacroix n’a jamais raté les séries à titre de directeur général de la concession Nordiques de Québec/Avalanche du Colorado. Douze ans de suite sans printemps maigre, c’est un exploit quasi impossible dans le hockey d’aujourd’hui avec la parité.

Neuf titres de section, deux trophées du Président et autant de coupes Stanley au compteur. Parmi elles, la conquête de 2001.

Une transaction qu'a conclue le patron des «Avs» a certainement aidé sa formation à accomplir sa mission: l’acquisition du défenseur Raymond Bourque, qui quittait les Bruins de Boston, déchiré, après deux décennies de loyaux services.

«Tout le monde avait en tête le même objectif : on le fait pour Raymond, a-t-il raconté à l'émission "JiC", mardi, sur les ondes de TVA Sports. Il était tellement heureux d’atteindre son rêve après 22 saisons. Pour nous, de vivre ce moment avec lui, c'était assez spécial.»

Le défenseur de Saint-Laurent patrouillait la ligne bleue devant le filet du légendaire Patrick Roy, lui-même opposé à un gardien étoile en Martin Brodeur, des Devils du New Jersey.

Lacroix avait aussi greffé un autre arrière de qualité à l’équipe. Rob Blake, transféré à l’Avalanche par les Kings de Los Angeles vers la date limite des échanges.

L’apport du vétéran n’était pas seulement son jeu, mais bien ses talents de... cultivateur. Vous avez bien lu. On raconte qu’il a fait pousser un plant à mesure que les séries progressaient.

«Le "coach" avait eu cette idée et elle avait fait fureur dans le vestiaire!»

Roy: six mois d’attente

Il reste que l’une des acquisitions les plus payantes pour Lacroix et celle qu’il avait exécutée six ans plus tôt, en mettant le grappin sur Roy.

«L’objectif dans l’immédiat était de gagner. Ç’a fonctionné la première saison. Le but est resté le même par la suite. Nous avions une idée en tête chaque année, c’était de créer le sentiment que nous étions là pour gagner. Il fallait ajouter des morceaux.

«Du propriétaire, aux entraîneurs, en passant par les préposés à l’équipement, tout le monde avait une idée en tête du début de la saison jusqu’à la fin. C’était d’être là pour le dernier match de la saison.»

Il a été raconté récemment que Lacroix et son homologue du Canadien de Montréal Serge Savard avaient discuté d’un échange impliquant Roy en retour d’Eric Lindros. Les pourparlers ont cessé, mais un terrain d’entente aurait-il été trouvé si le DG montréalais avait conservé son poste?

«La transaction a eu lieu quelques années après les discussions sur Lindros. Dans notre cas, Serge et moi avions une entente de principe. Il y a eu une séparation avec le Canadien et il a fallu attendre au moins six mois plus tard.»

Montréal, un rendez-vous manqué?

Avant les Pat Brisson et Kent Hughes, Lacroix personnifiait l’un des premiers agents influents du monde du hockey. Et bien que son CV dans la LNH soit bien garni, son parcours ne s’est jamais arrêté à Montréal, région de laquelle il est originaire.

À savoir s’il regrette de ne pas avoir eu l’occasion d’œuvrer à Montréal, l’homme de 71 ans dit qu’il ne s’agit en rien d’un rendez-vous manqué.

«Je suis très satisfait de tout ce que j’ai pu entreprendre. J’ai travaillé plus de 20 ans comme agent et j’ai représenté des joueurs formidables. Ensuite j’ai eu l’offre de Marcel Aubut pour espérer gagner une coupe Stanley.

«Quand tu diriges une équipe, tu es aussi bon que ceux qui t’entourent. J’ai été choyé, car j’ai été soutenu par des joueurs et des propriétaires en or.»

Dans l’ère moderne, son ancien capitaine Joe Sakic tient désormais les rênes à Denver. Lacroix croit qu’il a ça dans le sang.

«J’ai toujours su que c’était un gars avec un bon jugement et une bonne tête de hockey.

«Ils ont eu de bons choix au repêchage et ils ont fait de bonnes transactions. C’est une question de temps avant qu’il ne remette les mains sur le trophée.»