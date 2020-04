Un Suisse fait sa place dans la LNH

Arrivé de la Suisse il y a moins d’un an, le Suisse Gaëtan Haas a prouvé qu’il appartenait à la Ligue nationale de hockey (LNH) en acceptant un pacte d’un an à un volet avec les Oilers d’Edmonton, mardi.

Selon le réseau Sportsnet, cette entente lui permettra de mettre la main sur 915 000 $.

Âgé de 28 ans, le francophone avait accepté un contrat d’entrée à deux volets avec le club de l’Alberta l’été dernier. Il a marqué cinq buts et totalisé 10 points en 58 parties cette saison, écopant de six minutes de pénalité. Il a notamment inscrit son tout premier but en Amérique du Nord le 4 novembre contre les Coyotes de l’Arizona.

Haas s’est toutefois particulièrement démarqué au niveau du jeu physique, effectuant 68 mises en échec avant l’interruption de la campagne, ce qui le plaçait au quatrième rang parmi les attaquants de l’équipe.

Auparavant, le joueur de centre a disputé 10 saisons dans la principale ligue suisse avec le HC Bienne et le CP Berne. Il a touché la cible 72 fois et amassé 192 points en 392 parties en Suisse.

Il a également remporté la médaille d’argent avec la formation suisse lors du Championnat du monde de hockey en 2018, marquant au passage le but gagnant en demi-finale dans une victoire de 3 à 2 contre le Canada.