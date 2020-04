Une cuvée exceptionnelle

Les Carabins de l’Université de Montréal ont de fortes chances de connaître l’un des repêchages de la LCF les plus fructueux de leur histoire.

Après le plaqueur Junior Luke qui avait ouvert la voie en 1re ronde (7e au total) en 2017 en prenant la direction de Vancouver, six autres Carabins avaient trouvé preneur.

Choisi en 8e et dernière ronde par les Tiger-Cats de Hamilton, le porteur de ballon Sean Thomas-Erlington se veut un véritable vol.

En 2014, la récolte avait été moins nombreuse avec cinq sélections, mais plus spectaculaire. Le maraudeur Antoine Pruneau et le garde David Foucault avaient été choisis au 4e et 5e rang respectivement par le Rouge et Noir d’Ottawa et les Alouettes de Montréal.

2020

Cette année, les finalistes de la Coupe Vanier comptent quatre gros noms qui risquent de sortir assez rapidement, demain, et quelques autres candidats intéressants qui pourraient être sélectionnés plus tard.

Signé comme agent libre par les Packers de Green Bay, le demi défensif Marc-Antoine Dequoy est considéré comme le 9e plus bel espoir alors que les secondeurs Brian Harelimana et Samuel Rossi qui avaient été invités au camp d’évaluation national à Toronto ainsi que l’ailier défensif Benoît Marion sont des valeurs sûres.

« Ça risque d’être une grosse année et l’une des plus grosses dans l’histoire des Carabins, a souligné le nouvel entraîneur-chef Marco Iadeluca qui a contribué de près à cette cuvée de recrutement en 2015. Nos quatre principaux joueurs ont reçu le plus d’attention, mais j’ai aussi reçu plusieurs appels pour François Bessette. Quelques équipes ont également posé des questions au sujet d’Antoine Demers, Frédéric Paquette-Perrault sans me dire si elles voulaient le changer de position, Danny Debrosse-Smith et Jean-Maxime Derosier. »

Effervescence

À moins de 48 heures du grand jour, Harelima est excité.

« Ça approche à grands pas et je suis excité, a-t-il souligné. Je suis déçu que le camp de Toronto ait été annulé parce que mon esprit de compétiteur aurait pu m’aider à augmenter ma valeur, mais mon agent (Sasha Ghavami) m’a dit de ne pas m’inquiéter. J’ai parlé à toutes les équipes sauf Toronto et la Colombie-Britannique. »

Les Alouettes de Montréal ont été la première équipe à communiquer avec Harelimana qui se retrouvait en terrain connu avec le directeur-gérant Danny Maciocia et le recruteur Byron Archambault qu’il a côtoyés pendant ses quatre saisons au CEPSUM.

« J’étais beaucoup plus à l’aise et cette première entrevue a bien parti le bal pour les autres. Je suis parmi leurs plus hauts prospects, mais ils ne m’ont pas fait de promesses. J’aimerais être réuni avec eux, mais sinon ça va fonctionner ailleurs. Je suis anxieux de voir où je vais finir. C’est l’aspect le plus stressant parce qu’il y a tellement d’incertitudes. »

« Je n’ai pas d’objectifs en termes de ronde, ajoute le produit des Cheetahs de Vanier. Ça ne me dérange vraiment pas. Tout ce que je veux, c’est une opportunité de jouer chez les professionnels dès cette année. »

Samuel Rossi mise sur sa polyvalence

Souvent dans l’ombre de coéquipiers qui remportaient les honneurs individuels sauf cette année où il a été élu sur la deuxième équipe d’étoiles au pays, Samuel Rossi mise sur sa polyvalence pour retenir l’attention.

Utilisé comme secondeur et ailier défensif pendant ses quatre saisons avec les Carabins, Rossi a toujours été une pièce maîtresse de l’unité défensive des Bleus.

« Je suis le meilleur dans rien, mais je suis bon dans tout, a-t-il résumé. Parce que j’ai séparé mon temps entre les deux positions, ma participation au camp d’évaluation national aurait été très bénéfique. J’aurais pu montrer que je pouvais jouer au même niveau que les ailiers défensifs et les secondeurs présents à Toronto. Je voulais démontrer que j’étais capable de jouer aux deux positions. »

Quels sont les plans des formations de la LCF ?

« En général, les équipes me voient plus comme secondeur, a-t-il indiqué. C’est la même chose pour moi. Je suis petit (6 pi 2 po et 243 livres) pour un ailier défensif chez les pros. Peu importe ce qu’on va me demander de faire, je vais me donner à fond. Pour la très grande majorité des Canadiens, ça passe par les unités spéciales. J’ai bien fait à ce niveau pendant mon parcours universitaire et j’aime ça. »

Vitesse

Invité au camp régional de Montréal, Benoît Marion aurait aimé montrer sa vitesse aux recruteurs, mais la pandémie a changé les plans.

« Je voulais montrer comment je pouvais bouger pour un gros bonhomme (6 pi 5 po et 253 livres), a indiqué l’ailier défensif. J’avais travaillé énormément fort et je souhaitais réaliser un chrono de 4 s 8 au sprint de 40 verges. Je suis déçu, mais j’ai confiance en mon film. Je suis satisfait de mes entrevues. Je connais bien mon football et j’ai appris beaucoup en quatre ans en côtoyant de bonnes têtes de foot. Je n’ai pas obtenu le volume que je souhaitais sur les unités spéciales parce que les secondeurs et les porteurs de ballon étaient priorisés, mais je suis capable de courir avec les secondeurs et les porteurs. »