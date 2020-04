CHAUMONT, Adéodat



À Ste-Thérèse, le 26 avril 2020, est décédé à l'âge de 81 ans, M. Adéodat Chaumont.Il laisse dans le deuil son fils Jean, ses petits-enfants Nicolas, Gabrielle, Florence, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure à la :DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEDe plus amples informations suivront.