HATIN, Lise



À Montréal, le 17avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lise Hatin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Ginette (Frank Briganti) et Claudette (Luc Pelletier), son neveu Daniel (Marguerite), sa nièce Louise, ses petit(e)s neveux et nièces Sean, Karine (Guillaume), Jasmine et Sydney, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.En raison de la situation actuelle, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel des CLSC Ahuntsic et Ville-Emard et du SSPAD, entre autre Maude Dufour, Nathalie Turcotte et Réda Hafiz pour leur soutien sans relâche et les bons soins prodigués.