DERRIEN, André



À Montréal, le vendredi 24 avril 2020 est décédé, à l'âge de 91 ans, André Derrien, époux de Jeannine Alarie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, René et Olivier et leurs conjointes, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents, amis et clients.Dans le contexte actuel, pour respecter les mesures de santé publique, les funérailles auront lieu dans l'intimité.