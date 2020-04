ROBERT, Jacques



À domicile, le 27 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jacques Robert, résidant à Rivière-Beaudette.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Richard, Daniel, France (Alain) et Michel, ses 6 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur Fernande, Claude (Lucie) et feu André, sa belle-soeur Pauline Courville ainsi que parents et amis.Des dons à la Société de recherche sur le cancer, 6300, avenue Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec, H3A 3S5 seraient appréciés.317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC(450) 373-3636 www.jalarin.com