HÉMOND, Madeleine

À Trois-Rivières, le 15 avril 2020, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Madeleine Hémond, fille de feu M. Bellarmin Hémond et de feu Mme Germaine Jutras.Précédée de son frère Bertrand (feu Armande de Charette), elle laisse dans le deuil sa nièce Marie-Andrée (Adil El Harrif); ses petites-nièces: Kenza et Yasmine; sa filleule Marielle Pinard (Jean St-Arnaud); ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s.L'accueil et la cérémonie ont été reportés à une date ultérieure. Dès que la date sera déterminée, elle sera publiée ici, ainsi que sur le site web de la maison funéraire.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.RICHARD & PHILIBERTTél: 819-378-3838 - Téléc.: 819-375-8146Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.ca