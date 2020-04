GÉLINAS-BOURDAGES

Laurette



De Boisbriand, le samedi 18 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Laurette Gélinas, épouse de feu Paul Bourdages.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean, Daniel, Hélène et Johanne ainsi que leurs partenaires de vie; ses petits-enfants : Rosalie, Émile, Zélie, Élise, Pénélope et Christophe Bourdages; Martin et Maude Simard; Laurence et Antoine Blackburn; son arrière-petit-fils Milan; sa soeur Marcelle Massicotte, ses neveux et nièces ainsi que des parents et amis attristés.Laurette a été une femme dévouée et aimante. Elle a vaillamment travaillé comme infirmière dans plusieurs hôpitaux. On lui reconnaissait son sens de la diplomatie, son écoute et sa générosité.Étant donné les circonstances exceptionnelles que nous vivons, la famille recevra les condoléances par messagerie électronique. Une célébration aura lieu dans l'intimité au :Vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par des dons à la Croix-Rougeou à la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer