BÉLAND, Roger



Au CHRDL de Joliette, le 22 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Roger Béland, époux de feu Alma Forget, demeurant à Ste-Julienne.Le défunt laisse dans le deuil ses fils François (Christine Lapointe), Benoit (Danielle Pothel) et Martin, ses petits-enfants Pierre-Marc (Alicia Lafontaine), Samuel, Xavier, Zachary et Lauriane, son arrière-petite-fille Mélia, ses belles-soeurs Carmen, Adèle (René Lesage), Diane et Claudette, ses beaux-frères Eugène (Aline Lévesque), Serge (Lise Desroches), neveux, nièces, autres parents et amis.Les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure en raison des circonstances.Vous pouvez adresser vos messages de sympathie à :Gaston Pothel, 450-831-2929