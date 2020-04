MONARQUE (née TARDY) Monique

MONARQUE (née TARDY)

À LaSalle, le 19 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Monique Tardy, épouse de Henri Monarque.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louis, Nathalie (Robert), François (Véronique) et Martin (Annie), ses petits-enfants Marc-Antoine (Mahée), Catherine, Alexandre, Élodie, Marianne, Camille et Benjamin, ses soeurs Lisette, Francine (Jean-Guy), Lorraine (Charles), ses frères Raymond (Gabriella), Alain (Chantal), ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Parkinson serait apprécié en sa mémoire.Compte tenu de la situation actuelle, une exposition des cendres aura lieu ultérieurement.