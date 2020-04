LAVOIE, Lise



Au C.H. Pierre Le-Gardeur, le 19 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Lise Lavoie, épouse de M. Denis Deschênes.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Émilie (Martin) et Johanie, ses soeurs Francine, Louiselle, Hélene et Line, ses frères Daniel, Rémi, François et Alain, sa soeur de coeur Micheline Dion, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, parents et de nombreux amis.Dû aux circonstance actuelles les funérailles seront célébrées ultérieurement, à la demande de la famille.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de Lanaudière pour les bons soins apportés.