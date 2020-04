BRIÈRE, Jean



À Terrebonne le 22 avril 2020 est décédé, à l'âge de 76 ans, Monsieur Jean Brière.Il a partagé nos vies en nous transmettant de nombreuses valeurs telles que le respect, la justice, la générosité, la détermination, l'importance de la famille ainsi que l'amour inconditionnel.Il laisse dans le deuil son épouse Marilyn Neilson, ses enfants: Kathleen (Steve Crovasce) et Robert; ses petites-filles: Brie-Anne, Kierra-Lyn et Danica-Skye; ses soeurs: Micheline (feu Pierre Marinier) et Lyette (feu Ron Lawrence) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition. La famille recevra les condoléances et un service religieux aura lieu à une date ultérieure compte tenu de la pandémie actuelle.