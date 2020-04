LAPROTTE, Frère Jean, FIC Frère François-Georges

LAPROTTE, Frère Jean, FIC

F. Jean Laprotte est décédé paisiblement à l'hôpital Anna-Laberge le 19 avril 2020 à l'âge de 93 ans, dont 78 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne.Né à Montréal le 24 novembre 1926, il entre au noviciat des Frères à La Prairie le 15 août 1942. Il enseigne pendant une quinzaine d'années à Montréal, en particulier à l'école secondaire Saint-Stanislas (ÉSSS) qui restera toujours très chère à son coeur. Après trois années d'études à Rome, il prend la direction de la section classique Saint-Pierre-Claver (1963-1972) puis devient directeur fondateur du Collège Jean de la Mennais de La Prairie (1972-1979). À la fin de son mandat, il place sa vaste expérience administrative au service de cette même école dans le poste de secrétaire général. Par la suite, son sens de l'histoire, de la mémoire et de la transmission se réalise pleinement à travers la prise en charge des archives de la communauté. Il entre à l'infirmerie des Frères en 2015 mais conserve jusqu'au bout son sens des relations, sa vivacité d'esprit, son humour bien particulier et son profond attachement aux personnes.Outre sa communauté, Jean laisse dans le deuil sa soeur Suzanne, sa belle-soeur Jeanne d'Arc Courtemanche, de nombreux neveux et nièces, ainsi qu'une multitude d'amis et amies de toutes générations qu'il n'a jamais cessé d'appeler, de rassembler et d'aimer.Lorsque les circonstances le permettront, la communauté et la famille vous accueilleront en présence des cendres pour la célébration des funérailles à la Maison mère de La Prairie.LAJEUNESSE FORTIN CENAC