MONGRAIN, Jean-Louis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Louis Mongrain survenu à l'âge de 76 ans à Montréal le 19 avril 2020.Il laisse dans le deuil sa conjointe depuis 52 ans, Francine Bouchard ainsi que ses deux fils François (Catherine Choquet) et Antoine, ses petits-enfants Renaud et Gabriel.Précédé de ses deux soeurs Fernande (feu Claude Filion) et Esther (David Murray), il laisse également dans le deuil ses trois frères, Pierre (Cécille Dubé), Gaétan (Pierrette Paul) et Jacques (Marguerite Thibault) ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères Robert (Louise Daoust), Isabelle (Jean-Pierre Chartier) et Martin (Johanne Hamel), ainsi que plusieurs neveux et nièces, de nombreux amis, anciens collègues d'études et de travail et les coéquipiers de ses nombreuses activités sportives.Jean-Louis était un homme d'une grande bonté et générosité, il a entrepris la vie avec ténacité et détermination. Grand sportif et passionné de hockey (Bombardiers de Rosemont, Carabins de l'Université de Montréal et Ligue de Hockey Dépression), c'est dans le domaine bancaire qu'il a laissé sa marque pendant plus de 35 ans (Roynat, Banque Royale et Banque Laurentienne). Il a également siégé sur plusieurs conseils d'administration de sociétés et d'organismes.Vos hommages peuvent se traduire par un don à La Mosaïque (www.lamosaique.org), un organisme socio-communautaire qu'a beaucoup soutenu Jean-Louis et sa conjointe Francine.Compte tenu de la situation actuelle, la célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.