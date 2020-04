GAUTHIER (née Wolfe)

Marguerite



À Montréal, le 27 avril, à l'âge de 93 ans, est décédée Marguerite Wolfe, épouse de feu Lionel Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Jocelyne), feu Françoise (Jean-Pierre), Josée (Daniel) et Jacinthe (Mario), ses petits-enfants Marie-Ève, Guillaume, Karl, Julie et Joël, sa soeur Yolande ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité.Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie à l'attention de la famille Gauthier au courriel suivant:T: 514 721-4925 - F: 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)