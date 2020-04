FORGET (LAROCHE), Denise



À Laval, le 24 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Denise Forget (Laroche), retraitée de la Banque Laurentienne.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants, Céline (Michel), Louise (Roland), Linda (André), Jean (Sylvie) et Yves (Isabelle), ses petits-enfants, Mylène, Yannick, Sylvain, Catherine, Audrey, Myriame, Valérie, Mathieu et Francis et ses arrière-petits-enfants, Lily-Rose, Anthony, Abygail, Lucas, Eleanor, Maddison, Wyatt et Magalie, son beau-frère Jean-Guy ainsi que ses neveux et nièces.Nous tenons à remercier le personnel de Villa-Des-Roseaux, particulièrement les propriétaires Marie-Ève et Ian, les infirmiers Michel et Yvette et la préposée Nathalie, ainsi que Monique Raymond et Claude Théberge anciens propriétaires de la résidence.En ces temps peu propices aux rencontres, une cérémonie à sa vie aura lieu à une date ultérieure qui sera communiquée par un nouvel avis de décès.