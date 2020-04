HINDS, Florent



Au CHUM de Montréal, le 23 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Florent Hinds, demeurant à la R.I. Carrefour Fleury.Il était le fils de feu Marie-Anne Nadeau et de feu John Hinds. Il était le frère de feu Edwidge (feu Christian St-Hilaire), feu Sergine (feu Jos Colgan), feu Ulric (feu Jeannine Bilodeau), feu Hélène (feu Lionel Côté), feu Roch (Françoise Roberge) et feu John Jr.Il laisse dans le deuil ses soeurs Gearleen (Emilien Côté), Marianne (Paul-André Harpin), Georgeline (Normand Demers), Joe-Ann (Gaétan Olivier) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Une cérémonie se déroulera en toute intimité. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure dans le lot familial.