MOULIN, Denise



À Montréal, le 20 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Denise Moulin, fille de feu Fernand Moulin et de feu Évangéline Déry et soeur de feu Jean Moulin (feu Huguette Durocher).Elle laisse dans le deuil sa soeur Claire Moulin (feu Jacques Fortin), ses nièces Johanne Fortin (Michel Boutin), Danielle Moulin, ses neveux Benoit Fortin (Josée Raymond) et Marcel Moulin (Andrée Houle), sa petite-nièce Véronique Moulin (Patrick Proulx), ainsi que sa filleule Stéphanie Boutin (Simon-Paul Beaudoin), ses arrière-neveux et arrière-nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille ne peut exécuter ses dernières volontés. Une messe commémorative aura lieu à une date ultérieure.Vous pouvez faire un don à Coeliaque Québec, 1235 rue Gay-Lussac, Boucherville (Québec) J4B 7K1, téléphone : 514-529-8806.