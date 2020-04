A Moscou, le confinement ajoute à la misère des sans-abri

Traversant la porte en toile, des hommes et femmes entrent dans une tente peu éclairée et s’assoient à des tables en plastique: le «hangar» est l’un des rares endroits à Moscou où les sans-abri reçoivent soins et nourriture.

«Seulement deux personnes par table s’il vous plaît» lance Valentina, une bénévole portant blouse jetable, gants et masque. «Ne vous agglutinez pas», ajoute-t-elle, tandis que trois hommes se décident à se séparer.

Affilié à la puissante Eglise orthodoxe russe, cet établissement est financé principalement par les dons et en mesure de servir 100 personnes par jour, alors que la population de SDF commence à grossir en Russie à cause du confinement et de ses conséquences économiques.

Depuis le début des mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus, le nombre de personnes souhaitant recevoir un repas chaud au «hangar» est monté jusqu’à 500 certains jours, expliquent les bénévoles présents.

«La baisse du nombre de gens dans les rues a été un coup énorme pour les sans-abri», explique le coordinateur du «hangar», Roman Skorossov.

Les employés des restaurants et cafés laissaient souvent aux SDF les restes invendus, un geste de charité qui n’est plus possible depuis leur fermeture fin mars pour cause de coronavirus.

«Il y a beaucoup de nouveaux sans-abri, des personnes qui faisaient des petits boulots sans contrats et qui vivaient dans des hôtels à bas prix. Ils se retrouvent à la rue», relève M. Skorossov.

Dormir dans les trains

Vladimir Petrovski, qui a dort dans la rue depuis plusieurs années, avait pour habitude de trouver refuge dans les trois gares centrales de Moscou, endroits de choix pour les SDF. «Un appartement avec trois chambres», plaisante-t-il.

C’est devenu impossible depuis que les restrictions ont renforcé le contrôle dans les gares et les parcs pendant le confinement.

Vladimir doit désormais s’infiltrer dans un train de banlieue du soir partant de Moscou et dans un train du matin pour y revenir, une stratégie qui lui permet de dormir environ quatre heures.

Selon les bénévoles, la police a infligé des amendes à certains SDF qui n’avaient pas le laissez-passer spécial mis en place par la mairie pour contrôler les déplacements de ses administrés.

Vladimir Petrovski, 67 ans et originaire d’Ukraine, affirme qu’on lui a demandé une fois de présenter son laissez-passer, mais la police l’a finalement laissé repartir avec un avertissement.

Ce système a également rendu impossible l’utilisation des transports en commun pour ceux qui ne disposent pas du précieux document, facile à obtenir pour une personne ayant accès à internet, contrairement à beaucoup de SDF.

«Comment puis-je faire un laissez-passer si je n’ai même pas de passeport?», souligne Vladimir, qui relève qu’il est aussi devenu plus difficile d’obtenir un repas, certains groupes aidant les SDF ayant été visés par la police.

15 000 sans-abri

Quatre bénévoles d’un projet caritatif apportant des repas chauds dans la zone de la gare de Koursk à Moscou ont ainsi été interpellés la semaine dernière, affirme leur coordinateur, Oleg Olkhov.

«On les a accusés de créer des attroupements et ils ont reçu une amende», dit-il en assurant qu’ils continueront à distribuer des repas: «Deux fois plus de personnes que d’habitude sont demandeurs. Le problème pour nourrir les sans-abri n’a pas été réglé».

Lorsque les autorités ont ordonné le confinement en mars, Alania Jourkina a contacté la mairie pour leur demander d’élaborer une stratégie pour aider les sans-abri à s’isoler.

À la tête de l’organisation caritative Maison des amis, elle n’a reçu qu’un mois plus tard une réponse disant que la mairie gérait un refuge pouvant accueillir 1 000 personnes, qui reçoit principalement des Moscovites.

Mais «Moscou a environ 15 000 sans-abri», relève-t-elle, et beaucoup d’entre eux ne sont pas des locaux. «Ce n’est pas de leur faute si en Russie vous devez venir à Moscou pour trouver un travail», fustige-t-elle.

Alania Jourkina fournit désormais aux SDF des lits dans des hôtels à bas prix qui accueillent d’ordinaire des travailleurs pauvres. Quelques jours seulement après le lancement de ce projet, sa liste d’attente comporte déjà 200 noms.

Et avec les fonds de son organisation en baisse, elle dit ne plus vouloir perdre son temps avec la mairie: «Ils ont oublié que les sans-abri existent».