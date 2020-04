BIBEAULT JOURDENAIS, Rita



Notre maman, Rita Jourdenais, épouse de feu monsieur Joseph Louis Charles Bibeault, nous a appris à être débrouillardes, dignes et à connaître nos forces.Maman laisse dans le deuil ses soeurs, Gabrielle, Georgette (Roger), Jeannine (Guy) ainsi que des nièces et neveux.Nous, Louise et Hélène, ses filles, ainsi que Yvon Neilly, son gendre, vous recevront à une date qui vous sera donnée ultérieurement en raison des circonstances actuelles et des impératifs qui prévalent. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.