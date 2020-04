CHAMPAGNE, Marcel



À Verdun, le 25 avril 2020 à l'âge de 95 ans, est décédé M. Marcel Champagne, époux en 1ères noces de feu Lise Julien et en secondes noces de feu Rita Aubé.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Louisette), Johanne (René), Pierre (Ghislaine) et Jean (Linda), ses six petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous tenons à remercier particulièrement tous le personnel de la résidence privée Notre-Dame-de-la-Paix pour leur dévouement, leurs bons soins et leur excellente communication avec la famille.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire.LAURENT THÉRIAULT