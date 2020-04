BRAULT, Michel



À Joliette, le 27 avril, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Michel Brault.Époux en premières noces de Claire Ouellet et en secondes noces de France Harrisson, il laisse aussi dans le deuil ses deux enfants Mathieu (Mélissa Contant) et Caroline Brault. (Stéphane Moreau), ainsi que ses petits-enfants: Sarah et Macha Auger, Milie-Rose et Alexis Brault et Mia Contant. Il laisse également son beau-fils Jimmy (Mélanie), Sarah-Jade et Nicolas Issac, sa belle-fille, Mélanie et Delphine, plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des évènements liés à la pandémie, la famille vous tiendra informé pour la suite.