L’Ontario n’ouvre pas les écoles ! Le Québec ouvre les écoles !

Le virus est vulnérable à la chaleur !

Le virus résiste à la chaleur !

On peut être immunisé contre le virus !

Rien ne prouve l’immunisation !

La Suède s’est déconfinée, et ça va bien ! L’Allemagne s’est déconfinée, et ça va mal !

Le traitement à la chloroquine fonctionne ! Le traitement à la chloroquine ne fonctionne pas !

UN RISQUE PARTAGÉ

Soyons francs.

On ne sait foutrement pas ce qu’on fait.

« On navigue dans le brouillard », comme l’écrivait Josée Legault, hier.

« On gouverne dans l’incertitude », comme le disait Mathieu Bock-Côté.

On avance à tâtons. On improvise.

On y va au pif.

On nage en plein inconnu. Et comme disait le sage, l’inconnu, c’est ce qu’on ne connaît pas.

Fa que.

Le virus va-t-il muter ? Aucune idée.

Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.

Personne ne le sait.

Au bout du compte, comme l’écrivait Michel David dans Le Devoir, les politiciens se fient à leur instinct quand vient le temps de décider.

Sur leur flair.

Que me dit mon sixième sens ?

Et si ça ne fonctionne pas, ben coudonc, on réajustera le tir.

On utilise nos enfants comme cobayes, donc ? Non, je ne crois pas.

Tout porte à croire que les jeunes sont moins à risque.

Mais ce n’est pas pour rien que François Legault a donné le choix aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école ou de les garder chez eux.

Il sait que le risque zéro n’existe pas.

C’est comme s’il disait : « Je prends un risque, et vous prenez un risque aussi. Nous prenons un risque ensemble. Un risque calculé, mais un risque quand même. Si vous envoyez vos enfants à l’école, c’est à vos risques et périls. »

JE SAIS, JE SAIS

Je sais que le rôle d’un chroniqueur est de trancher.

« Voici ce que je pense. Voici ce que mes nombreuses lectures m’amènent à croire. »

Mais plus je lis sur le virus, moins je comprends. Plus je me pose des questions. Plus je doute.

Comme le chantait Jean Gabin : « Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire, je sais. Je sais, je sais, je sais. / Seulement, plus je cherchais, moins je savais.

« Il y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge. / Je regarde, et je m’interroge.

« Maintenant, je sais ! Je sais qu’on ne sait jamais. Mais ça, je le sais ! »

Bon, « On ne sait jamais », c’est un peu fort. Mais vous voyez ce que je veux dire.

Ça prend du temps pour que la science puisse dire : « Voici l’hypothèse la plus plausible, la plus probable ».

Ça prend du recul. Des essais, des faux pas, des erreurs.

Or, ce recul, nous ne l’avons pas.

Car nous sommes en plein dedans. « On écrit le livre au fur et à mesure », comme me disait un confrère.

Une chose est sûre : les scientifiques vont se tromper. Et nos leaders vont se tromper.

Nous devrons donc faire preuve de courage et de ténacité, oui, mais aussi – et surtout – d’indulgence.

Croisons les doigts.

Souhaitons-nous le meilleur, mais préparons-nous au pire.