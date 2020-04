BIBEAU, Marcel



À son domicile, entouré des siens, le 16 avril 2020, à l'aube de ses 88 ans est décédé M. Marcel Bibeau, Fondateur du Groupe Bibeau, époux de feu Marie-Ange Frappier de St-Felix-de-Valois.Il laisse dans le deuil, ses enfants:Denis (Louise), Jacques (Sylvie), Mario (Josée), Sylvie (François), Nathalie (Jean), Josée (Benoit), ses petits enfants: Patrick (Cynthia), Dominic (Nathalie), Alexandre (Julie-Christine), Mathieu, Louis-Philippe, Jean-Sébastien (Émilie), Andréanne (David), Vanessa (David), Simon, Mégane (Simon), Ariane (Hugo), Jonathan (Camille), Sarah-Jade et Améliane, ses arrière-petits-enfants : Anthony, Esteban, Gabriel, Mathéo, Charlotte, Lyam et Louis, sa soeur Hélène Bibeau, ses belles-soeurs : Liliane Poudrier (feu Gabriel Bibeau) et Bernadette Frappier ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné les circonstances de pandémie actuelles, la famille à tout de même tenue à rendre hommage à M. Bibeau. À l'image de l'homme avant-gardiste qu'il était, une cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook de "F. Thériault inc. Résidences Funéraires Familiales " le dimanche 10 mai à 14h00. Rendez-vous pour l'heure de la cérémonie, en écrivant le lien suivant dans votre navigateur internet :Malgré tout, une fois que la vie aura repris son cours il y aura un accueil au salon :ST-FÉLIX-DE-VALOISwww.ftheriault.compour offrir vos condoléances à la famille. Veuillez consulter notre site internet régulièrement pour les développements de la situation.