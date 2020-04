TROTTIER, Thérèse



(Leboeuf)11 juillet 1931 - 20 avril 2020C'est avec une peine indicible que j'ai vu la covid m'enlever à jamais ma mère adorée le 20 avril au matin.À 88 ans et 9 mois, on pourrait penser que la mort n'est plus une tragédie et pourtant c'est le coeur laceré que je vais poursuivre mon chemin en son absence. Il me faudra vivre désormais sans sa bienveillance maternelle et son amour inconditionnel.Ton fils Denis