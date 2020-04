FAVREAU, Marcel



Le 5 avril 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé Marcel Favreau, époux de Rose Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Jeanne D'Arc), Pierre (Denise), Eric et Katie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances, une cérémonie aura lieu dans l'intimité de sa famille.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y1A2www.dignitequebec.com