BERNARD CHARPENTIER Claire

À Montréal, le 18 avril 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Claire Bernard Charpentier, épouse de feu Marcel Charpentier.Elle laisse dans le deuil ses filles Lucie, Lyne (Pierre) et Manon (Denis), ses petits-enfants Marie-Ève (Michaël) et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants Jolianne et Charles. Elle laisse également sa soeur Jeanine, sa belle-soeur Jeanine, ses neveux et nièces et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Cardinal pour leurs bons soins ainsi que le Manoir Pointe-aux-Trembles où elle a résidé durant 13 ans.En raison des circonstances actuelles, la famille invitera les proches à une date ultérieure pour les funérailles.