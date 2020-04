FOREST, Thérèse née Livernois



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Forest née Livernois, épouse de monsieur Jean-Guy Forest, survenu à la Résidence Les Loggias Villa Val des Arbres, le 25 avril 2020, à l'âge de 88 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Sylvain (Lucie Fontaine) et Michel (Linda Pelletier), ses petites-filles Joannie, Isabelle et Marie-Pier, ses arrière-petites-filles Victoria, Emma, Sofia, Alyssa et Béatrice ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Résidence Les Loggias Villa Val des Arbres.