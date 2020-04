BINETTE, Rita



À Longueuil, le 22 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Rita Binette, épouse de feu Jean Hooper.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique, Pierrette (Pierre), Denise (Claude), Renée, Jean-Pierre, Michelle (Martin), Louise, sa soeur Jeannine ainsi que plusieurs parents et amis.Elle était la grand-maman adorée de : Martin, Marie-Eve, Marie-Claude, Alexandre, Maxime, Samuel, Vincent et Mélanie. Rita était également la tendre arrière-grand-maman de Benjamin, Juliette, Léo, Lucie et Raphaëlle.Compte tenu de la situation actuelle (COVID-19), une cérémonie intime à sa mémoire aura lieu quand les circonstances le permettront.Vous pouvez faire chanter des messes afin d'honorer sa mémoire.