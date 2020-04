LAMARCHE, André



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de notre père. Il est décédé à l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 18 avril 2020, à l'âge de 90 ans après un combat sans précédent contre la Covid-19.Grand travailleur, fort, loyal et bon vivant, il a été un homme aimé et apprécié de tous ceux qui ont croisé son chemin.Époux de feu Suzanne Vachon, il laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Manon), Michel et Marie-Josée (Benoît), ses petits-enfants adorés Vincent (Kim), Simon, Gabrielle et Olivier, son arrière-petite-fille Charlie, parents et amis.Vu les circonstances actuelles, les célébrations funéraires sont reportées à une date ultérieure.