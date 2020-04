Comment réagir devant les caprices de notre petite fille?

Nous avons une petite fille de 4 ans et j’ai mis au monde son petit frère il y a deux mois. Avant mon accouchement, ma plus vieille mangeait correctement et se faisait une joie de nous montrer à son père et moi à quel point elle était habile à manier sa cuillère.

Depuis la naissance de son frère, elle fait sa difficile et demande que je la nourrisse à la bouchée dès qu’elle me voit donner la tétée à son frère. Comme je n’ai que deux bras et qu’elle refuse que son père le fasse à ma place quand il est là, on a droit à de formidables crises.

Heureusement qu’elle mange à la garderie le midi, parce qu’un soir sur deux, elle va au lit sans avoir presque rien avalé. Mon mari s’impatiente et la couche avec son biberon pour ne plus l’entendre. Je sais qu’on doit interpréter ça comme une petite jalousie de sa part et que ça va passer avec le temps, mais en attendant, c’est pénible.

Maman

Votre fille traverse une phase de régression tout à fait normale à l’arrivée d’un bébé qui, à ses yeux, vient lui voler sa place. Faites-lui sentir par tous les moyens que vous l’aimez autant que son frère, et surtout, ne la grondez pas pour son caprice. Faites-la patienter pendant que vous nourissez le bébé et expliquez-lui que vous allez la faire manger ensuite. Ou encore faites un jeu à quatre avec son père qui la nourrit et vous qui faites pareil avec le bébé. L’important est de la rendre complice pour qu’elle ne sente plus à part.