Condamnée pour avoir voler l’argent de son père de 86 ans

MONTRÉAL – Une femme a été condamnée à verser plus de 63 000 $ à son père de 86 ans de la Mauricie parce qu’elle a profité de sa vulnérabilité pour voler son argent.

Dans un jugement rendu mercredi, le Tribunal des droits de la personne a statué que Louise Sinotte a exploité financièrement son père, Aurélien, en mettant à profit sa position de force vis-à-vis de ce dernier, alors qu’il était âgé et vulnérable, pour lui soutirer des sommes d’argent.

Le juge est également d’avis que la femme a également porté atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de son père, qui avait 86 ans au moment des faits.

Essentiellement, Louise Sinotte a fait pas moins de 28 retraits «douteux» du compte de son père, une fois qu’elle a pu obtenir une procuration pour avoir accès à tous ses comptes bancaires. C’était en 2013 et l’aîné venait de sortir de l’hôpital.

À l’époque, l’homme qui vivait avec son épouse et son fils avait un «mode de vie marginal, isolé et son état de santé [était] précaire», selon le document de Cour. De plus, l’argent n’était pas retiré à la succursale habituelle de M. Sinotte à Shawinigan, mais dans des guichets proches de la résidence ou du lieu de travail de sa fille.

De son côté, la dame admet «avoir été impliquée dans les retraits bancaires en litige, mais nie tout détournement de fonds en sa faveur et déclare avoir plutôt remis cet argent à son père».

Le tribunal n’a pas cru cette version et s’est rangé du côté de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et d’Aurélien Sinotte. Le juge a statué notamment que le témoignage de la femme avait des «contradictions et des invraisemblances, en plus d’être contredit par des témoins fiables sur plusieurs aspects importants».

«M. Sinotte était vulnérable et la défenderesse était en position de force vis-à-vis de celui-ci», conclut le Tribunal.

Louise Sinotte a été condamnée à verser à son père 55 680 $ à titre de dommages matériels, 7000 $ à titre de dommages moraux ainsi que 1000 $ à titre de dommages punitifs.