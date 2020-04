Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

• À lire aussi: COVID-19: les réponses à vos questions

• À lire aussi: COVID-19: nos experts répondent à vos questions

• À lire aussi: COVID-19: les réponses à vos questions

• À lire aussi: Vos questions sur la COVID-19, nos réponses

Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com. Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

– Sachant que certaines personnes pourraient contracter le virus une deuxième fois, est-ce que le développement d’un vaccin sera plus complexe? (Guillaume Paradis)

«Non, puisque selon ce que nous savons pour l’instant, le virus reste le même. Je dirais que l’immunité après une infection initiale est probable. Par contre, nous ne savons pas à quel niveau et si elle dépend de l’intensité des symptômes. Nous ne savons pas non plus le nombre exact de personnes qui ont été infectées. L’importance de développer un vaccin sécuritaire et efficace le plus rapidement possible reste cruciale.» - Ian Culbert, directeur général de l’Association canadienne de Santé publique

– Est-ce que les enfants qui n’ont pas été vaccinés depuis leur naissance devraient retourner à l’école et à la garderie? (François Prémont)

«Je n’ai vu aucune étude ou recherche qui prouve que les vaccins de routine ont une influence sur la COVID-19. Par contre, ils seront plus à risque de contracter les maladies traitées par ces vaccins comme la rougeole, les oreillons et la rubéole, entre autres.» - Ian Culbert,

– Nous envoyons notre fille d’âge secondaire à une école privée. Allons-nous obtenir un remboursement? (Priscilla Côté)

«En ce qui concerne les droits de scolarité, ils ne sont pas remboursables comme nos enseignants travaillent à distance. Pour les programmes spécialisés, comme le sport-études, ce sera du cas par cas, selon ce que l’école fournit comme services. Nous sommes cependant conscients de la situation. Nous devrons faire des remboursements ou des crédits pour ce qui concerne les frais de transport, les services de garde et autres services qui n’ont pas été rendus.» - David Bowles, président de la Fédération des établissements d’enseignement privés

– L'ouverture des terrains de golf, c’est pour quand? (Danny Poirier)

Aucune date n’a été annoncée pour l’ouverture des clubs de golf.

«Pour l’instant, la Table de concertation de l’industrie du golf demeure dans l’attente des directives du Gouvernement du Québec et des consignes de la Direction de la santé publique» - François Roy, directeur général adjoint, philanthropie, commandites et communications pour Golf Québec

Cependant, les boutiques de golf qui ont pignon sur rue pourront reprendre leurs activités partout au Québec le 4 mai, sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal, où les commerces rouvriront une semaine plus tard.

– Lors du retour au travail, puis-je faire du covoiturage avec mon père même si nous n’habitons pas sous le même toit? (Vicky Tremblay)

«Les autorités recommandent que le passager soit sur le banc arrière droit. Si vous êtes quatre et que vous n’habitez pas à la même adresse, vous pourriez avoir un problème. Vous pourriez écoper d’une amende, mais si vous avez une défense de diligence raisonnable et que vous êtes en mesure de prouver que vous avez pris les précautions nécessaires, vous pourriez l’expliquer à un juge, qui pourrait décider vous acquitter.» - Jean-Paul Boily, avocat à Le Cabinet Légaliste et chroniqueur à QUB Radio